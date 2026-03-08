Проект благоустройства в Заречном намерены реализовать в 2026 году

Проект благоустройства в Заречном намерены реализовать в 2026 году
В Заречном в 2026 году по проекту «Свет сквозь сосны» благоустроят территорию вокруг храма Серафима Саровского». О таких планах сообщили в региональном минЖКХ.

После выполнения работ здесь появится многофункциональное общественное пространство с дорожками, детскими площадками, зонами отдыха и соответствующей инфраструктурой.

Работу предполагается выполнить так, чтобы после обновления территория гармонично вписалась в окружающий ландшафт и соответствовала облику храма.

«Помимо игровых площадок и мест для прогулок, планируется установить скульптуру Серафима Саровского, обустроить зону для трапезы, оборудовать парковку и создать прогулочные маршруты, имитирующие жизненный путь человека», - рассказал замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.

В сентябре 2025 года глава Заречного Алексей Костин рассказал о формировании рабочей группы, назначении ответственных лиц и грядущей подготовке проектно-сметной документации.

На реализацию проекта «Свет сквозь сосны» закрытый город получил 99,5 млн рублей из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса.

