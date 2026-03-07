Бетонные блоки на проспекте Победы нескоро очистят от грязи

В Пензе бетонные блоки, установленные на проспекте Победы, покрылись толстым слоем грязи и остро нуждаются во внимании коммунальщиков.
На это на странице администрации во «ВКонтакте» указала пензячка. «Когда начнут чистить отбойники?» - спросила она.
На обращение женщины отреагировал представитель городского управления ЖКХ.
«Когда установится устойчивая теплая погода, МБУ «Пензавтодор» проведет мойку бетонной осевой на проспекте Победы», - написал он.
Блоки на проспекте Победы не нравятся многим водителям. Их плохо видно в темное время суток, особенно если световозвращающие элементы покрыты пылью или грязью.
Сами чиновники признали: ограждение мешает уборке проезжей части, а также требует вложения средств на нанесение разметки и установку дополнительных световозвращающих элементов.
Тем не менее на сессии городской думы в июне 2025-го в спорах о целесообразности нахождения блоков на проезжей части поставили точку, озвучив, что убирать их не будут.