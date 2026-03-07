В Пензе управляющие организации оштрафовали на миллионы рублей

В Пензе сумма штрафов, наложенных на управляющие компании за несоблюдение лицензионных требований, составила с начала года 5 млн 873 тыс. рублей, сообщили в мэрии.

На совещании в администрации глава города Олег Денисов призвал руководителей УК и ТСЖ лично пройтись по территориям, за которые они отвечают.

«Убедитесь, что нет никакой угрозы жизни и здоровью наших жителей! Впереди праздничные дни, но у коммунальных служб нет выходных. Вы заключили договор с собственниками, а значит, должны добросовестно оказывать весь перечень услуг, быть на постоянной связи с жильцами и быстро реагировать на все жалобы», - подчеркнул Денисов.

Он напомнил о халатности директора УК «ООО «Без проблем», отвечавшего за дом № 90а на улице Суворова. 3 марта с крыши этого здания на 17-летнего подростка рухнула наледь. Он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Руководитель стал фигурантом уголовного дела.

Выяснилось, что в феврале на эту организацию составили административный протокол за сосульки на крыше. После этого УК пригнала вышку и сбила наледь только в зоне видимости.