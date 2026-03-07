Должникам по алиментам хотят запретить открывать банковские счета

В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете должникам по алиментам регистрировать недвижимость, автомобили, а также открывать счета в банке.

По мнению авторов инициативы, которое приводит «Парламентская газета», к нерадивым родителям необходимо применять более суровые ограничения помимо уже существующих (арест имущества, запрет управлять транспортными средствами, покидать Россию).

Нововведение предложили распространить на лиц, попавших в реестр неплательщиков алиментов. Меры будут действовать до тех пор, пока гражданина или гражданку не исключат из списка.

Реестр должников по алиментам появился в России в 2025 году. Достаточно ввести фамилию, имя и отчество человека на сайте ФССП, чтобы узнать, есть ли он в числе неплательщиков. Эта услуга бесплатна и доступна всем, включая работодателей и надзорные органы.

Похожий сервис появился и на портале госуслуг.