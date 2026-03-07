8 марта в Пензенской области ожидается сильный ветер

В воскресенье, 8 марта, в Пензенской области ожидаются осадки и сильный ветер, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 8-е число в регионе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура опустится до -5…-10 градусов. Местами прогнозируется ветер с порывами 15-18 м/с.

Утром ожидается переменная облачность, около -4 градусов.

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшие осадки. Ветер задует с северо-запада, местами скорость порывов достигнет 15-18 м/с.

Термометр покажет -3…+2 градуса.

Ранее сообщалось, что на праздники в Пензенской области заметно похолодает из-за поступающего в регион воздуха с севера. Пик морозов придется на 9-е число.

