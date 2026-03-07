Дороги в Сосновоборске почистили после серьезного ЧП с детьми

В Сосновоборске прокуратура организовала проверку после поступившей информации о застрявшем автобусе с детьми.

5 марта школьники приехали в поселок для участия в губернском фестивале «Творческие встречи», который проводили районном Доме культуры. После мероприятия дети не смогли покинуть населенный пункт - их автобус застрял. Из снежного плена его вытаскивали больше 5 часов.

Прокурорская проверка установила, что местная администрация плохо контролировала организацию, с которой заключила контракт на очистку дорог.

«Состояние ряда улиц не соответствовало требованиям ГОСТ: толщина колеи превышала 100 мм, снег не очищался, образовалась скользкость», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Надзорный орган внес представление главе администрации Сосновоборска, а также директору МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры».

Сейчас в Сосновоборске расширяют проезжую часть и вывозят снег. Территорию районного ДК привели в нормативное состояние.

Фото 1 и 3 - областной прокуратуры.