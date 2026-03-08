В областном минЖКХ рассказали, как сменить счет для фонда капремонта

В региональном минЖКХ рассказали, как перевести средства на капитальный ремонт со специального счета регоператора на «общий котел».

Среди множества причин для перехода самыми частыми становятся отсутствие квитанций, работы с должниками, недостаток накопленных денег. Особенные затруднения вызывает поиск подходящего подрядчика и контроль его работы.

Чтобы уйти со спецсчета, необходимо:

- провести общее собрание собственников по вопросу о смене способа формирования фонда капитального ремонта в повестке;

- в течение 5 рабочих дней после оформления протокола отправить его владельцу специального счета.

Через 1 месяц после этого вступит в силу решение о прекращении формирования фонда капремонта на спецсчете. По заявлению регоператора банк станет перечислять денежные средства по другим реквизитам.