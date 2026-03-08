Сергей Васянин поздравил пензячек с весенним праздником

Временно исполняющий полномочия председателя городской думы Сергей Васянин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем.

«Дорогие представительницы прекрасной половины человечества, поздравляю вас с замечательным праздником - 8 Марта!

Пусть этот день подарит много ярких мгновений и станет началом чего-то волшебного и вдохновляющего.

Пусть ваш дом будет наполнен радостью и смехом, а жизнь - только позитивными событиями!

Пусть рядом будут всегда близкие и родные люди!» - говорится в тексте поздравления.

Сергей Васянин от души пожелал каждой женщине бесконечного счастья, крепкого здоровья, любви, гармонии и удачи во всех делах.