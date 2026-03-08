В пензенском госпитале появился паровой стерилизатор

В Пензенском областном госпитале для ветеранов войн ввели в эксплуатацию новый стерилизатор медицинского оборудования.

«Современный, отечественный, паровой стерилизатор с автоматическим управлением ГП-560-2 «ТЗ МОИ» позволяет проводить качественную дезинфекцию хирургических инструментов, перевязочных материалов и другого инвентаря, используемого в лечебном процессе», - сообщили в областном минздраве.

По словам главврача госпиталя Вадима Аббакумова, оборудование в учреждении регулярно обновляют в соответствии с требованиями к дезинфекции.

Обеззараживание инвентаря - сложный процесс, который проходит в несколько этапов. И на каждом необходимо применять разные технологии, чтобы уничтожить не только бактерии, но и их споры, а также вирусы.

В ноябре 2025 года в госпитале установили оборудование для реабилитации: аппарат «Орторент-кисть», беговую дорожку и др.