На въездах в Кузнецк обновят знаки и установят дополнительные камеры

Въезды в Кузнецк необходимо дополнить новым оборудованием. Вопросы безопасности дорожного движения обсуждались на совещании в местной администрации во вторник, 24 февраля.

Так, уже подготовлены предложения по обновлению здесь знаков и установке предупреждающих табличек о камерах видеофиксации.

Кроме того, рассматривается возможность монтажа дополнительных камер для контроля за соблюдением водителями правил дорожного движения, сообщили в администрации Кузнецка.

В 2024 году на въезде в город по Алексеевскому шоссе обновили стелу. Строители отремонтировали и усилили металлоконструкции. Саму стелу обшили по технологии «вентилируемый фасад» - для этого использовали композитный алюминий, который не выгорает и не подвержен воздействию влаги.

Кроме того, к объекту протянули электрокабель - обновленная стела с горящей надписью «Кузнецк» стала подсвечиваться по поверхности. Также на ней указан год основания районного центра и размещен его герб.