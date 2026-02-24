Ярмарка вакансий: ветеранов СВО ждут пробы в виртуальной реальности

В среду, 25 февраля, в Пензе пройдет очередная ярмарка вакансий для ветеранов СВО, членов их семей и семей погибших бойцов.

Она состоится в филиале фонда «Защитники Отечества» (ул. Попова, 36). Начало в 10:00, уточнили в минтруде.

Гостей ярмарки ждет встреча с проверенными работодателями. Они смогут пообщаться с карьерными консультантами.

«Инновационной особенностью ярмарки станут профессиональные пробы в виртуальной реальности, благодаря которым соискатели смогут себя почувствовать машинистом башенного крана, оператором беспилотников и комбайнером. Это поможет безработным гражданам определиться с дальнейшей профессиональной траекторией», - сообщил директор пензенского кадрового центра «Работа России» Михаил Панкратов.

Ранее стало известно, кто будет востребован на рынке труда в Пензенской области в 2026 году. По словам министра труда, соцзащиты и демографии Алексея Качана, наибольший спрос работников ожидается в обрабатывающих производствах - 24,7%.