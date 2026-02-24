23 февраля в Пензенской области родились 14 мальчиков

23 февраля в Пензенской области родились 14 мальчиков
В Пензенской области 23 февраля, в День защитника Отечества, появились на свет 19 детей, из которых 14 - мальчики.

«Первый ребенок родился в 00:38 в перинатальном центре областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Вес малыша составил 3 кг 764 грамма, а сам он стал долгожданным первенцем в семье», - рассказали в минздраве.

Через 45 минут, в 1:23, в перинатальном центре родился второй мальчик.

По словам первого замминистра здравоохранения области Марины Воробьевой, состояние всех 19 младенцев оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что в перинатальном центре на протяжении последних 6 лет ежегодно около 120 отцов помогают выхаживать детей, родившихся раньше срока. В медучреждении активно применяют метод «кенгуру».

