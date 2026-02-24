Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 25 февраля

25 февраля в Пензенской области окажется облачно, на протяжении суток будет идти небольшой, местами умеренный снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -8...-13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до 0...-5. К ночи на четверг похолодает до -6...-11.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на последней рабочей неделе февраля Пензенская область окажется под влиянием южного циклона, однако очередной вихрь не принесет в край сильного снежного ненастья, так как мощь его будет небольшой.

В старину 25 февраля обращали внимание на иней: если он был пушистым, это сулило хорошую погоду в течение всего дня.