В Пензе прошли соревнования сотрудников УМВД по стрельбе

В Пензе состоялись очередные соревнования в рамках спартакиады регионального УМВД России по стрельбе из пистолета Макарова. В турнире приняли участие более 200 представителей разных подразделений полиции.

Соревнования провели с целью повышения уровня подготовки личного состава. Стражам правопорядка предстояло сделать по 16 выстрелов в мишени с расстояния 25 метров за 20 секунд.

«Последние примеры говорят о том, что от правильной тактики, правильного умения порой зависит жизнь человека. Поэтому сегодня я вам всем желаю побороть свои чувства, свои эмоции и показать реально профессиональную стрельбу, которую вы умеете, к которой вы готовились», - напутствовал начальник управления по работе с личным составом УМВД по области полковник полиции Александр Скворцов.

По итогам соревнований в личном зачете 1-е место занял Сергей Коняев (ОМВД России по Бессоновскому району, 147 очков), 2-е - Вячеслав Прохоркин (ОМВД по Наровчатскому району, 145 очков), 3-е - Егор Негодяев (ОМВД по Башмаковскому району, 144 очка).

В командном первенстве лучшими в 1-й группе стали представители МО МВД России по ЗАТО Заречный (1-е место), сотрудники УМВД России по городу Пензе (2-е) и ОМВД по Бессоновскому району (3-е).

В 2-й группе места на пьедестале почета достались полицейским из Земетчинского района, сотрудникам специальной роты ДПС ГИБДД ОР УМВД и представителям ОМВД по Наровчатскому району соответственно.