24 февраля на улице Славы на час перекроют движение

Во вторник, 24 февраля, в Пензе на час перекроют движение на улице Славы. Горводоканал сообщил, что мера вводится в связи с ремонтом колодца.

Движение ограничат с 14:00 до 15:00.

Будет недоступно направление от улицы Кирова до Урицкого.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

За последнюю неделю в Пензе неоднократно вводились перекрытия участков улиц по разным причинам. На Рабочей и Володарского меру вводили ради вывоза снега, на Карла Маркса - из-за празднования Масленицы в парке Белинского.