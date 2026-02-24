24 февраля на улице Славы на час перекроют движение

24 февраля на улице Славы на час перекроют движение
Во вторник, 24 февраля, в Пензе на час перекроют движение на улице Славы. Горводоканал сообщил, что мера вводится в связи с ремонтом колодца.

Движение ограничат с 14:00 до 15:00.

Будет недоступно направление от улицы Кирова до Урицкого.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

За последнюю неделю в Пензе неоднократно вводились перекрытия участков улиц по разным причинам. На Рабочей и Володарского меру вводили ради вывоза снега, на Карла Маркса - из-за празднования Масленицы в парке Белинского.

