На капремонт детсада в Кондоле готовы потратить 41,9 млн рублей

В селе Кондоль Пензенского района капитально отремонтируют детский сад, расположенный на Южной, 14. На работы готовы потратить 41 909 800 рублей, сейчас ведется поиск подрядчика.

Предполагается обновить внутренние сети водоснабжения и водоотведения, системы отопления, вентиляции и электроснабжения, а также пожарную сигнализацию.

Кроме того, предусмотрены замена окон, дверей, ремонт стен, полов и потолков.

Работы будут выполняться в 3 этапа с 20 мая по 20 августа 2026 года, говорится на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что капремонт начался в детском саду № 1 села Неверкино. Здесь заменят кровлю, внутренние инженерные системы. В пищеблоке установят современное оборудование. Для детей закупят учебные и развивающие материалы.

