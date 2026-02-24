26 февраля глава областного СУ СКР проведет прием предпринимателей

26 февраля глава областного СУ СКР проведет прием предпринимателей
В четверг, 26 февраля, руководитель областного управления СКР Владимир Игнатенков проведет личный прием граждан.

Он будет посвящен вопросам защиты прав бизнесменов, выявления и пресечения преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Встреча пройдет с 11:00 до 12:00 в следственном управлении по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, 44. Записаться на прием можно по телефону 8(8412)63-64-71.

При посещении ведомства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, напомнили в областном СУ СКР.

В мероприятии также примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин.

