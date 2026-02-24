В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выросла на 29%

Общество

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выросла на 29%
Печать
Telegram

В Пензенской области снова выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом: с 16 по 22 февраля выявили 2 506 новых случаев, что на 29,23% больше по сравнению с предыдущей неделей (1 940).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 49,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По официальным данным, у 71 жителя области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 62 в прошлом отчетном периоде).

Непосредственно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 1 350 случаев ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим зафиксировали 1 035 - показатель повысился на 30,4%.

Сотрудники Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
грипп орви заболевание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!