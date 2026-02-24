В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выросла на 29%

В Пензенской области снова выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом: с 16 по 22 февраля выявили 2 506 новых случаев, что на 29,23% больше по сравнению с предыдущей неделей (1 940).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 49,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По официальным данным, у 71 жителя области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 62 в прошлом отчетном периоде).

Непосредственно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 1 350 случаев ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим зафиксировали 1 035 - показатель повысился на 30,4%.

Сотрудники Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах.