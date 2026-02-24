Синоптики подготовили прогноз на последнюю неделю февраля

На последней рабочей неделе февраля Пензенская область окажется под влиянием южного циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Однако очередной вихрь не принесет в край сильного снежного ненастья, так как мощь его будет небольшой», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, на фоне повышенного температурного режима повсеместно пройдет снег небольшого и умеренного характера.

В дневное время на улице будет до +1 градуса, в ночное - до -10.

Плюсовая температура зимой влечет за собой риск падения сосулек и схода наледи с крыш. Чтобы уберечься от травм, не следует ходить под стенами зданий, особенно тех, крыши которых имеют скат. Важно обращать внимание на предупреждения и объявления, которые размещают управляющие организации. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось, нужно скорее покинуть этот участок.

