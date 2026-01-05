По маршруту № 25 пустили несколько автобусов большого класса

В понедельник, 5 января, на маршрут № 25, связывающий Зарю и центр Пензы, как и было обещано, пустили большие автобусы.

«В будние дни на маршруте будут работать 4 автобуса большого класса и 10 - среднего», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Ранее на улице Новоселов капитально отремонтировали проезжую часть, сделали тротуары, освещение и поставили остановочные павильоны. На улице Турищева обустроили разворотную площадку.

Таким образом, несмотря на то что на табличках автобусов большого класса указан как конец маршрута поселок Нефтяник, ходить они будут только до улицы Турищева.

Жители Зари годами жаловались на переполненные микроавтобусы № 25. В часы пик машины ездили с нарушением интервалов, на остановках собиралось много людей.

Планов продлить автобусные маршруты от «Лугометрии» до Зари у чиновников нет. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» пояснили, что это может вызвать недовольство пассажиров, пользующихся маршрутами от остановок «Ул. Яшиной», «Храм преподобного Вениамина Печерского», «Арбековская Застава» и далее. «Автобусы будут прибывать на указанные остановки частично загруженными, что приведет к снижению их вместимости и невозможности вывезти всех пассажиров из микрорайона Арбеково», - уточнили в ведомстве.