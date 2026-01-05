6 января жителей региона ждет умеренный мороз

Во вторник, 6 января, Пензенская область попадет под влияние антициклона. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до отметок -9...-14 градусов. В прогнозе также небольшой снег.

Днем на улице будет -3...-8. В ночь на среду ожидается -6...-11 и снег, местами сильный. В Пензенскую область придет новая волна непогоды.

В народном календаре 6 января - Сочевник, или Сочельник. На Руси подмечали: устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер в этот день сулит затяжную пасмурную и снежную погоду.