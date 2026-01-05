В Пензе маршрутки № 1т стали ездить иначе

С 1 января изменился маршрут № 1т, сообщил житель Пензы. Официальных объявлений об этом не было, но для Пензы подобное не редкость.

«Микроавтобусы стали ходить ежедневно, в том числе в праздничные дни (ранее маршрутки ходили только по будням). Кроме того, в маршрутоуказателе 1т теперь числится новая конечная. Ранее микроавтобусы следовали от магазина «Север» (ТЦ «Домино»), теперь же конечной числится Совхозная улица (конечная троллейбуса № 1)», - рассказал горожанин.

Маршрутки № 1т теперь при движении от Совхозной следуют к площади маршала Жукова через остановки «Строительный университет» и «Магазин «Буратино».

«То есть теперь маршрутное такси № 1т стало полным дублером троллейбуса. Судьба троллейбуса № 1 пока неизвестна, т. к. в праздники он не работает», - отметил пензенец.

Ранее стало известно, что в Пензе в части маршруток появились терминалы для безналичной оплаты.