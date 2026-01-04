В Пензенской области без света остаются 13 населенных пунктов

В регионе из-за сильного снегопада и ветра остались без электричества 6 725 домов, где проживают более 13 тысяч человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Энергоснабжение было нарушено в Пензе и 14 районах области, всего - в 55 населенных пунктах.

«Ликвидацией аварий занимались 67 бригад энергетиков. На 6:00 электроснабжение оперативно восстановлено в 5 334 домовладениях, где проживает почти 11 тысяч человек. В том числе в Пензе ликвидированы локальные отключения в микрорайонах ГПЗ, Бугровка, Барковка, Арбеково, Север», - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье, 4 января, в 11:44.

Работы продолжаются в 13 населенных пунктах, из них большинство (9) находятся в Бессоновском районе. По словам Олег Мельниченко, без электричества остаются более 1,5 тысячи домов (3,5 тысячи жителей). Трудятся 6 бригад энергетиков.

«В Кузнецком районе под аварийное отключение попало направление Дворики - Новостройка - Комаровка - Сосновка. К сожалению, работы по устранению последствий замедляют занесенные снегом дороги», - добавил губернатор.

Ранее стало известно, что в Пензенской области вновь продлили введенное из-за непогоды ограничение движения маршрутного и грузового транспорта на 4 федеральных трассах.