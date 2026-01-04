Из-за непогоды авиарейс из Москвы в Пензу задержат на сутки

Рейс S7 1195 из Москву в Пензу, который должен был состояться в 18:55 субботы, 3 января, будет совмещен с рейсом S7 1197 в воскресенье, 4-го числа. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Домодедово».

На сайте перевозчика (S7) уточняется, что задержка вылета, таким образом, составит 1 день 5 минут.

Причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия в Пензе.

Как рассказала пассажирка рейса S7 1195, самолет вылетел из столицы 3 января, но не смог приземлиться в областном центре.

«Долетели мы до Пензы, а потом внезапно воздушное судно развернулось и полетело обратно в Домодедово, то есть в Москву», - уточнила она.