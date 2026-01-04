За 2025 год у жителей Пензенской области изъяли 11 тысяч боеприпасов

За 2025 год в Пензенской области изъяли более 1 тысячи единиц оружия и около 11 тысяч боеприпасов, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

За владельцами гражданского и служебного оружия - а их в регионе более 22 тысяч - следят сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы. На учете состоят около 41 тысячи единиц оружия.

«Мы проводим плановые проверки, чтобы исключить попадание оружия в чужие руки и предотвратить возможные трагедии. Каждое изъятое оружие - это в первую очередь устранение потенциальной угрозы для общества», - подчеркнул начальник центра полковник полиции Роман Анисимов.

Так, в 2025 году было проведено 112 проверок у юридических лиц и более 5 тысяч - у частных владельцев оружия и боеприпасов.

«За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено более 330 граждан, 4 должностных и 1 юридическое лицо», - уточнили в областном управлении Росгвардии.

В 2025 году в Пензенской области выросло денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Его размер можно узнать здесь.