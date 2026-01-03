4 января в Пензенской области будет снежно и ветрено

В воскресенье, 4 января, в Пензенской области будет облачно. Ожидается снег, в том числе мокрый, местами слабая метель, слабый гололед. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 9-14 м/с. Его порывы местами будут достигать 15-20 м/с.

В ночь на воскресенье термометры покажут 0...-5 градусов, ожидается снег, местами сильный.

Днем будет -3...+2, в ночь на понедельник похолодает до -3...-8, пройдет небольшой снег.

Пензенский регион оказался во власти обширного атлантического циклона, пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова. Именно из-за него жителей области ждут осадки смешанного характера, сильный порывистый ветер и температурные «качели».