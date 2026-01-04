С 13:00 воскресенья, 4 января, движение на федеральных трассах в Пензенской области восстановлено, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет о следующих участках:

- км 466 + 540 - км 780 + 320 М-5 «Урал» (от границы Мордовии до Ульяновской области);

- км 320 + 900 - км 516 + 100 Р-158 (от границы Мордовии до Саратовской области);

- км 124 + 000 - км 278 + 000 Р-208 (от границы Тамбовской области до Пензы).

Движение маршрутного и грузового транспорта по ним было ограничено с 13:00 субботы, 3 января.

На трассе Р-207 (Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260) до 15:00 остается

закрытым для всех видов транспорта участок с 93-го километра по 115-й.