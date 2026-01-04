Глава Заречного призвал горожан подарить соседу парковочное место

Глава Заречного Алексей Костин призвал горожан принять участие в движении «Подари парковочное место соседу».

«Тем, кто устал сидеть на диване и доедать новогодние салаты, предлагаю общественно полезную физзарядку. Сбросить новогоднюю лень и лишние калории за полезным делом - взять лопаты и расчистить от снега хоть одно парковочное место в своем дворе», - написал Алексей Костин в своем телеграм-канале.

Чиновник рассказал, что постоянно убирает снег в своем дворе. Управляющая компания по договоренности с жильцами поставила в подъезде лопату, и глава Заречного с ее помощью расчистил себе парковку и путь ко входу.

«И почувствовал себя отлично, и размялся, и сделал полезное дело. Ведь сегодня место чищу я, а завтра здесь припаркуется кто-то из соседей - и мне не жалко сделать для него это доброе дело», - поделился чиновник.

Алексей Костин отметил, что поработать 20 минут лопатой проще, чем пройти 10 000 шагов (речь о распространяемом маркетологами утверждении, что ежедневная активность в 10 000 шагов поддерживает тонус мышц, здоровье сердца и сосудов, помогает сбросить вес).

«Но самое главное, что добро, как и снег, имеет свойство возвращаться. Сегодня ты почистил парковку для кого-то, завтра кто-то расчистит место для тебя. Так рождаются добрые отношения между соседями», - подытожил глава Заречного.

27 декабря глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях тоже рассказал, что зимой у них в подъезде всегда стоит лопата. Каждый желающий может воспользоваться ею и помочь дворнику, что сам Олег Денисов делает регулярно.