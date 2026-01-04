В регионе продлили ограничение движения по федеральным трассам

В Пензенской области вновь продлили ограничение движения маршрутного и грузового транспорта на 4 федеральных трассах, сообщили в МЧС.

Изначально оно было введено из-за непогоды с 13:00 до 20:00 субботы, 3 января. Затем его продлили до 9:00 4-го числа, теперь - до 13:00.

Речь идет о следующих участках:

- км 466 + 540 - км 780 + 320 М-5 «Урал» (от границы Мордовии до Ульяновской области);

- км 320 + 900 - км 516 + 100 Р-158 (от границы Мордовии до Саратовской области);

- км 124 + 000 - км 278 + 000 Р-208 (от границы Тамбовской области до Пензы);

- км 0 + 000 - км 115 + 140 Р-207 (от Пензы до автомобильной дороги Р-260).

Кроме того, на трассе Р-207 с 93-го километра по 115-й ограничено движение для всех видов транспортных средств, уточнили в «Поволжуправтодоре».

С 21:00 3 января до 9:00 4-го в связи с неблагоприятными погодными условиями также вводилось ограничение для всех машин на дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области. О его продлении не сообщалось.