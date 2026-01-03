В Пензе отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия

Все культурно-массовые и спортивные мероприятия, запланированные на 3 и 4 января, включая традиционную акцию «Зимние забавы», переносятся, сообщил глава Пензы Олег Денисов. Причина - погодные условия.

Новые даты и время будут назначены позже.

«Ваши сообщения по поводу уборки дорог, дворов и других территорий вижу. Делаем все возможное, насколько позволяет непрекращающийся снегопад и метель. Коммунальные службы мобилизованы, силы не сбавляем - продолжаем работать, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу», - обратился Олег Денисов к пензенцам в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад продолжится. Пензенский регион оказался во власти обширного атлантического циклона, пояснила начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова. Именно из-за него жителей области ждут осадки смешанного характера, сильный порывистый ветер и температурные «качели».

Пензенцы жалуются на нечищеные дороги и тротуары.

В регионе из-за непогоды с 13:00 субботы, 3 января, до 9:00 4 января ограничено движение маршрутного и грузового транспорта на четырех федеральных трассах, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».