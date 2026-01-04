Глава Пензы: На уборку снега в частный сектор направят 30 спецмашин

Общество

Глава Пензы: На уборку снега в частный сектор направят 30 спецмашин
Печать
Telegram

В воскресенье, 4 января, в Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышли свыше 140 единиц техники и 130 рабочих «Пензавтодора», сообщил глава города Олег Денисов.

Глава Пензы: На уборку снега в частный сектор направят 30 спецмашин

По его словам, в частный сектор направят более 30 спецмашин.

Управляющие компании, ТСЖ и объекты бизнеса задействуют 220 единиц техники и свыше 1 000 человек.

«Работы много, коммунальные службы трудятся в круглосуточном, усиленном режиме - расчищают проезжую часть, внутриквартальные проезды, придомовые территории, частный сектор, подходы к социально значимым объектам. Уважаемые жители! По возможности оставайтесь дома и воздержитесь от поездок на личном автотранспорте, берегите себя!» - написал Олег Денисов в своем телеграм-канале.

Глава Пензы: На уборку снега в частный сектор направят 30 спецмашин

Глава Пензы также выложил новую фотографию, сделанную у своего подъезда: он снова лично поучаствовал в уборке снега.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
снег уборка погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!