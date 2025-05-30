ВТБ расширил программу «Семейный автомобиль» на семьи с двумя детьми

30.05.2025 | 08:00

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ВТБ начал принимать заявки по обновленным условиям государственной программы «Семейный автомобиль». Теперь автокредит с дисконтом 10% от стоимости машины могут оформить и клиенты, воспитывающие двоих детей. Ранее льготы действовали только для многодетных и жителей Дальнего Востока.

Клиенты могут подать заявку на льготный кредит в салонах - партнерах ВТБ. Максимальный срок кредитования - до 8 лет.

Льготный кредит доступен на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания отечественного производства (Lada, УАЗ, ГАЗ) стоимостью до 2 млн рублей. Также с господдержкой заемщики могут купить электромобили и последовательные гибриды, произведенные в России, со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей). В этом случае под действие программы сегодня попадают некоторые модели Evolute и Voyah, а также «Амберавто А5».

«Расширение программы - это ответ на запрос рынка: семьи с детьми сегодня особенно нуждаются в доступных финансовых решениях. Учитывая рост цен на автомобили и высокую ключевую ставку, господдержка становится ключевым инструментом, который позволяет сохранить платежеспособный спрос. Мы прогнозируем, что включение семей с двумя детьми увеличит объем выдач по госпрограмме примерно на 20%», - отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Кроме семей с детьми, льготы по-прежнему могут получить медработники, педагоги, участники СВО, клиенты с инвалидностью - им доступна скидка 20% от стоимости машины при получении автокредита, в ДФО - 25%. Условия по электромобилям едины для всех категорий заемщиков.

Условия государственной программы автокредитования.

Скидка 10% от стоимости машины доступна во всех регионах РФ для клиентов, имеющих не менее двоих несовершеннолетних детей (включая находящихся под опекой/попечительством).

Скидка 20% на автомобили с ДВС действует во всех регионах РФ (в Дальневосточном федеральном округе - 25%), 35% (но не более 925 000 рублей) - на электромобили. Дисконт могут получить:

- работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения,

- работники государственных и муниципальных образовательных организаций,

- граждане РФ, проходящие или проходившие военную службу по контракту или военную службу по призыву и принимающие/принимавшие участие в СВО,

- супруги, дети или родители, проживающие совместно с гражданами РФ, проходящими или проходившими военную службу по контракту или военную службу по призыву и принимающими/принимавшими участие в СВО,

- пенсионеры, ранее проходившие военную службу,

- инвалиды,

- имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством и проживающие на территории Дальневосточного федерального округа.

В год, предшествующий году заключения кредитного договора по госпрограмме, у заемщика должны отсутствовать заключенные иные кредитные договоры на приобретение автомобиля. Гражданин обязуется не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля в текущем году.

Предложение не ограничивает возможности приобретения автомобилей в кредит на других условиях. Не является офертой. Условия действительны на 28.05.2025 и могут быть изменены банком. Банк вправе отказать без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия на www.vtb.ru (банк ВТБ (ПАО)) в разделе «Автокредиты» - «Госпрограмма». Информация по телефону банка 8-800-100-24-24 (звонок по России бесплатный).

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