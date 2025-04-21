В Пензе закончили установку табличек на домах фронтовиков

21.04.2025 | 13:00

В Пензенской области завершили установку табличек на домах ныне живущих участников Великой Отечественной войны, сообщили в региональном минтруде.

В областном центре они появились на 26 зданиях. Таблички содержат имена, отчества и фамилии ветеранов.

«Каждый житель города сможет узнать, что рядом живет человек, внесший огромный вклад в защиту нашей Родины», - пояснял глава Пензы Олег Денисов.

По данным минтруда, опубликованным в воскресенье, 20 апреля, в регионе проживают 53 участника Великой Отечественной войны (в конце марта их оставалось 56), а конкретно в Пензе - 26.

Однако в пятницу, 18 апреля, в областном центре на 101-м году скончался полковник в отставке Федор Степанов. Прощание с ним состоялось 21-го числа.