Стало известно, где в Пензе отключат свет 21 сентября

На понедельник, 21 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Цыганский Поселок, район Окружной, отдельные дома на проспекте Победы, улице Лодочной и Лодочном проезде.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71,74, 77, 79;

- ул. Гончарова, 21, 55, 5аА;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65;

- 2-я Офицерская ул., 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр-т Победы, 46-68 (четные).

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение домов № 3а, 3Б, 5-19 на Лодочной и № 1-9 в Лодочном проезде.

С 10:00 до 12:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- 2-й Придорожный пр-д, 14, 14а;

- ул. Серпуховская, 15Б, 15в, 37, 39-43, 43Б, 45-60, 62-64, 64а;

- ул. Щербакова, 40а, 40Б, 42, 44, 46-59, 61, 63, 63а, 65.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65;

- ул. Балашовская, 8, 9, 10;

- ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные);

- 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20;

- ул. Вологодская, 1а;

- ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19;

- 2-я Кубанская ул., 14, 16, 18, 25, 29, 31;

- ул. Окружная, 37, 39, 41, 51;

- ул. Орловская, 7Б, 7/5, 7а, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51;

- 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12;

- ул. Ставропольская, 1-5, 7;

- 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5;

- ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30;

- ул. Чебышева, 24а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.