«Онкопатруль» отправится в Пензенский район

В среду, 30 сентября, врачи областного онкодиспансера прибудут в Пензенский район. Обследование жителей будет проходить в два этапа, уточнили в областном минздраве.

На первом медики проведут анкетирование для выявления факторов риска. Тех, у кого обнаружат факторы риска, на правят на второй - прием у специалиста мобильной бригады областного онкодиспансера в поликлинике районной больницы (Пенза, Сухумский проезд, 8).

При необходимости могут быть назначены дальнейшее дообследование или консилиум в областном онкодиспансере.

В тот же день специалисты проведут обучение для врачей районной больницы по биопсии под контролем УЗИ, рентгенодиагностике, забору мазка на цитологию, эндоскопии с биопсией и полипэктомией.

Параллельно в селе Засечном все желающие смогут посетить просветительские лекции и мастер-класс по скандинавской ходьбе в Доме культуры (ул. Механизаторов, 19а). В школе (ул. Шоссейная, 71а) запланированы инструктаж по общеукрепляющей гимнастике для младших классов и лекцию по онконастороженности - для старших.

«Более подробную информацию по участию в мероприятиях и обследованиях на месте в рамках «Онкопатруля» жители Пензенского района смогут получить непосредственно в поликлинике по месту прикрепления», - уточнили в минздраве.