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Общество

Названо число еще живущих участников Великой Отечественной

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В Пензенской области осталось всего 56 участников Великой Отечественной войны - фронтовиков, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 20 марта.

Их этих 56 в Пензе проживают 26.

«В соответствии с поручением Президента РФ, с моим поручением все участники войны, все фронтовики должны быть почетным гражданами города Пензы. Одни из первых решений будут приниматься уже на ближайшей сессии [гордумы] - на мартовской», - заявил Олег Мельниченко.

Глава региона имел в виду присвоение звания Виктору Семеновичу Городнову, который был призван на фронт в октябре 1944 года. Он служил на торпедных катерах, сопровождал караваны судов, после окончания войны занимался разминированием акватории. Демобилизовался в 1951 году, посвятил себя мирному труду в Пензе - сначала фрезеровщиком на заводах, позже - в НИИФИ, внес большой вклад в изготовление изделий для ракетно-космической отрасли. Награжден медалью «За Победу над Германией», имеет многочисленные награды за добросовестный труд, сообщили в пресс-службе гордумы.

17 марта при предварительном обсуждении вопроса о присвоении звания в гордуме неожиданно возникла дискуссия. В итоге Жиганша Туктаров 20 марта принес публичные извинения ветерану и написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата.

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