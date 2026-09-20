В поликлинике на Парковой укрепляют фундамент

Общество

В поликлинике на Парковой укрепляют фундамент
Печать
Max

В Пензе в поликлинике № 4 на улице Парковой (Маяк) продолжается ремонт. Рабочие заняты укреплением фундамента, сообщили в областном минздраве в субботу, 19 сентября.

В августе строители разобрали кровлю, полы, перегородки, оконные блоки, счистили со стен и потолков старые покрытия.

Следующим этапом станет восстановление крыши, укрепление и утепление фасада. С этими задачами подрядчику предстоит управиться до конца года.

Капитальный ремонт начался в мае этого года. Плановый срок окончания - 31 декабря 2027 года. По данным сайта госзакупок, на обновление поликлиники направлено 184 888 888,88 рубля.

По контракту подрядчик должен полностью заменить системы отопления, сети водо- и электроснабжения, канализацию, вентиляцию и провести благоустройство прилежащей территории.

Пока идет ремонт, пациентов принимают в 3 амбулаториях (на Ново-Казанской, 2а; Антонова, 14; Конструкторской, 13) и в профилактории в Ахунах (Грибоедова, 2Б).

Поликлиника построена в 1969 году. Начатый капитальный ремонт - первый за всю историю ее существования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поликлиника ремонт пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!