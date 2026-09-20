В поликлинике на Парковой укрепляют фундамент

В Пензе в поликлинике № 4 на улице Парковой (Маяк) продолжается ремонт. Рабочие заняты укреплением фундамента, сообщили в областном минздраве в субботу, 19 сентября.

В августе строители разобрали кровлю, полы, перегородки, оконные блоки, счистили со стен и потолков старые покрытия.

Следующим этапом станет восстановление крыши, укрепление и утепление фасада. С этими задачами подрядчику предстоит управиться до конца года.

Капитальный ремонт начался в мае этого года. Плановый срок окончания - 31 декабря 2027 года. По данным сайта госзакупок, на обновление поликлиники направлено 184 888 888,88 рубля.

По контракту подрядчик должен полностью заменить системы отопления, сети водо- и электроснабжения, канализацию, вентиляцию и провести благоустройство прилежащей территории.

Пока идет ремонт, пациентов принимают в 3 амбулаториях (на Ново-Казанской, 2а; Антонова, 14; Конструкторской, 13) и в профилактории в Ахунах (Грибоедова, 2Б).

Поликлиника построена в 1969 году. Начатый капитальный ремонт - первый за всю историю ее существования.