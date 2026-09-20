Ремонт в башмаковской больнице должны закончить в октябре

В Башмаковской районной больнице продолжается капитальный ремонт на третьем этаже терапевтического корпуса. Работы, начатые в июле, закончены.

На данный момент залиты полы, подготовлены под покраску стены, смонтирована электропроводка, частично собраны подвесные потолки.

Рабочие заняты внутренней отделкой палат и коридоров, укладывают на пол керамическую плитку, сообщили в областном минздраве.

«Главная цель - создать современное, безопасное и комфортное пространство как для пациентов, так и для врачей», - отметила главврач больницы Ольга Хрянина.

Обновление третьего этажа началось в июне и должно завершиться в конце октября этого года. Здесь намерены разместить отделение дневного стационара и палату реанимации и интенсивной терапии.

Ранее сообщалось о завершении ремонта в главном корпусе больницы. В медучреждении обновили стены и потолки, лестничные марши, заменили все коммуникации, систему противопожарной безопасности, усовершенствовали входную группу.