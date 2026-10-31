Со сроками ремонта тротуара на Бутузова определятся после суда

В Пензе подрядчика ООО «Автодорога» хотят заставить отремонтировать провалившийся участок тротуара на улице Бутузова (вдоль Дальнего ручья). ЧП случилось в начале августа.

В УЖКХ сообщали, что для ремонта разрабатывается смета, после чего определят подрядную организацию, которая займется восстановительными работами.

К ремонту собрались привлечь специалистов, которые построили дорогу на Бутузова и сделали тротуар (объект сдали в 2023-м). Однако переговоры с подрядчиком окончились ничем.

«С целью понуждения ООО «Автодорога» к устранению указанных недостатков в рамках исполнения гарантийных обязательств по контракту в Арбитражный суд Пензенской области подано исковое заявление. Исковое заявление 03.10.2026 принято к производству, возбуждено дело № А49-9713/2026. В ходе судебного разбирательства планируется проведение судебной строительно-технической экспертизы, по результатам которой будет принято решение об устранении выявленных недостатков (дефектов)», - пояснил представитель городского управления капитального строительства на странице ЦУР во «ВКонтакте».

Сейчас пензенцам запретили пользоваться аварийным участком тротуара. Обходить опасное место можно только по противоположной стороне.

Жалобы на эту пешеходную зону поступают не один год, первые появились в ноябре 2023-го.