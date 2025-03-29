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Общество

В Пензенскую область вновь приедут белгородские дети

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Белгородские дети вновь будут отдыхать летом в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, уже достигнута договоренность о приеме 550 детей. Кроме того, юные белгородцы отправятся в Ярославскую область и Ставропольский край.

«Спасибо большое, дорогие коллеги, дорогие друзья! Понимаем, что вы всегда рядом с нами, всегда оказываете помощь нашим детям, нашим семьям. Мы эту помощь никогда не забудем», - написал Гладков.

В 2024 году Пензенская область организовала летний отдых более чем 2 000 детей из Белгородской области. Юные белгородцы прибывали группами, первая из которых приехала в марте в поезде из 16 вагонов.

Для приема подготовили детские лагеря отдыха «Звездочка», «Юность», «Солнечная долина», парк-отель «Кленовая роща», санатории «Надежда» и «Заречье», гостиницы спорткомплексов «Олимпийский» и «Буртасы». Для ребят, занимающихся спортом, проводились тренировки.

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