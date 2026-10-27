28 октября в Пензе перекроют участок улицы Красной

Общество

28 октября в Пензе перекроют участок улицы Красной
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В среду, 28 октября, в центре Пензы перекроют участок улицы Красной. Об этом сообщил Горводоканал.

Речь идет об отрезке от пересечения с Кураева до перекрестка с Максима Горького. Более конкретные сроки не названы.

28 октября в Пензе перекроют участок улицы Красной

Причина - ремонт смотровых колодцев, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Водителям рекомендуют учесть эту информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути.

Ранее сообщалось, что предположительно до 14 ноября останется закрытым участок улицы Большой Радищевской в районе кинотеатра «Современник». Здесь ведется технологическое присоединение на тепломагистрали.

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