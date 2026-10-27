28 октября в Пензе перекроют участок улицы Красной

В среду, 28 октября, в центре Пензы перекроют участок улицы Красной. Об этом сообщил Горводоканал.

Речь идет об отрезке от пересечения с Кураева до перекрестка с Максима Горького. Более конкретные сроки не названы.

Причина - ремонт смотровых колодцев, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Водителям рекомендуют учесть эту информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути.

Ранее сообщалось, что предположительно до 14 ноября останется закрытым участок улицы Большой Радищевской в районе кинотеатра «Современник». Здесь ведется технологическое присоединение на тепломагистрали.