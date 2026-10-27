28 октября пензенцев ждет очередной теплый и сухой день

Общество

28 октября пензенцев ждет очередной теплый и сухой день
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28 октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...-5 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +10...+15. К ночи на четверг прогнозируется снова 0...-5, осадки также не предвидятся.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется во власти блокирующего антициклона, который продолжит удерживать температурные показатели выше климатической нормы и радовать солнечными днями.

Как уже сообщалось, из-за сухой погоды в Пензенской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

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