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Общество

Пензенцы боятся ходить по Московской из-за самокатчиков

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С приходом весенней погоды на улицы Пензы вернулись электросамокаты, сдаваемые в аренду. Но если одних это событие обрадовало, то других заставило волноваться.

Главная претензия к любителям проехаться с ветерком - неуважение к другим участникам движения. На большой скорости самокатчики проносятся мимо пешеходов и, забывая о правилах, пытаются делить дороги с автомобилистами.

«По площади и по Московской уже ходить опасно: гоняют как бессмертные», «До появления печальных новостей осталось... 3, 2, 1», «Реальный случай. Стою на светофоре на Чаадаева. Подъехали велосипедист, на электробайке и электросамокате. И все проехали на красный. Как будто больше никого не существует», - написали пензенцы в телеграм-канале PenzaInform.

В Пензе уже случались ДТП с участием самокатчиков. Так, в августе 2024-го неизвестный сбил женщину на Московской и скрылся. А 15 марта этого года в Сердобске пострадал 15-летний юноша, упав с двухколесного транспорта.

Помимо прочего, устройства мешают людям и коммунальным службам, а еще портят облик города, если их оставляют где попало. На это обратил внимание глава областного центра Олег Денисов - он встретился с предпринимателем, который самовольно открыл прокат.

«Потребовал устранить нарушения и упорядочить деятельность в соответствии с законодательством. Поручил своим заместителям заняться решением вопроса», - пояснил чиновник в своем телеграм-канале.

Ранее в России захотели обязать самокатчиков получать права.

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