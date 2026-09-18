В Пензе на маршруте № 39 работают 14 новых автобусов

В Пензе на маршруте № 39, связывающем микрорайоны Окружная и Арбеково, работают 14 новых машин, сообщили в пятницу, 18 сентября, в региональном минстрое.

Это автобусы среднего класса.

Ранее пассажиров перевозили маршрутки. Теперь подвижной состав заменили на более вместительные машины.

Процесс обновления общественного транспорта продолжится. До конца года для Пензенской городской агломерации хотят приобрести порядка 40 автобусов большого класса.

Ранее в Пензе был заменен подвижной состав на маршруте № 25. Запуск больших машин в микрорайон Заря стал возможен после ремонта улицы Новоселов.