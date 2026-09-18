Участок улицы Большой Радищевской закроют для транспорта на 3 недели

Общество

Участок улицы Большой Радищевской закроют для транспорта на 3 недели
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В Пензе в понедельник, 21 сентября, закроют для движения участок дороги на улице Большой Радищевской - в районе кинотеатра «Современник».

Участок улицы Большой Радищевской закроют для транспорта на 3 недели

Ограничения будут действовать с 8:00, сообщили в городской администрации. Предполагается, что участок откроют после полуночи 11 октября.

«Данные меры необходимы для проведения земляных работ ресурсоснабжающей организацией», - пояснили в мэрии.

Водителей просят выстраивать маршрут с учетом этой информации.

Ранее стало известно, что 21 сентября начнется ремонт улицы Бакунина. На время фрезерования придется изменить схему движения транспорта.

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