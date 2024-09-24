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Происшествия

В Пензе не нашли самокатчика, сбившего женщину на Московской

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В Пензе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Московской днем 19 августа.

По предварительным данным, в 12:00 напротив дома № 40, в районе главного городского фонтана, человек на электросамокате сбил 39-летнюю женщину.

Горожанка получила травмы и обратилась с заявлением в правоохранительные органы, чтобы виновника привлекли к ответственности.

Однако установить его личность пока не удалось.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47; 59-90-02; 59-90-03; 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвала население ГАИ.

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