В Сердобске пострадал 15-летний самокатчик

17.03.2025 | 10:55

В Пензенской области с приходом весны начался сезон ДТП с самокатчиками. Так, в Сердобске пострадал 15-летний водитель.

Все случилось днем в субботу, 15 марта. Около 13:30 напротив дома № 2 на улице Макарова юноша упал с самоката марки AOVO M365. Он получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Проблема самокатчиков давно волнует общественность. В России собираются увеличить до 16 лет минимальный возраст, при котором разрешено управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Кроме того, в стране могут ввести обязательное получение водительских прав для управления СИМ.