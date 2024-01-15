Жители Зари потребовали решить проблему с маршрутом № 25

15.01.2024 | 08:25

Аттракционом на выживание назвала жительница микрорайона Заря Ольга ежедневные трудности, которые приходится преодолевать местным, чтобы попасть в центр Пензы.

Женщина оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» длинное обращение, в котором указала на проблемы с общественным транспортом в микрорайоне.

В первых строках женщина поблагодарила власти за то, что маршрутки, которые связывают микрорайон с центром города, заменили на транспорт чуть большей вместимости. Однако он стал ходить реже.

«В часы пик невозможно в эти автобусы влезть! В 7-8 утра не уедешь на работу, а главное - не вернешься вечером, ибо уже с 16:30 и до 18:30-19:00 наш 25 автобус переполнен под завязку! Даже если садиться в него от Центрального рынка, с конечной остановки, в эти часы салон сразу переполняется. Что уж говорить о попытках штурмовать его где-нибудь в Заводском районе или с остановок «ЦНТИ» и «Океан», - написала Ольга.

По ее словам, люди «едут друг у друга на головах», а возить детей в переполненном транспорте небезопасно, поскольку очень сильная давка.

«25-й автобус является единственным видом общественного транспорта, соединяющим отсталую Зарю с нормальной городской цивилизацией. 40-й автобус не в счет, ибо его дождаться просто невозможно, что, кстати, очень жаль», - высказалась Ольга.

Женщина пояснила: в микрорайоне почти нет инфраструктуры. Все секции и кружки, поликлиники, отделения банка, различные специалисты, учебные заведения находятся за пределами Зари.

«И вот ежедневно, чтобы решить свои насущные проблемы, мы, жители Зари, вынуждены ездить в невыносимых условиях и возить наших детей в битком набитых автобусах, в которые даже по правилам техники безопасности нельзя сажать одновременно столько народу», - отметила пензячка.

Ольга попросила областное правительство пустить в Зарю больше автобусов № 40, сократить интервал движения маршрута № 25 в часы пик и рассмотреть возможность сделать троллейбусную ветку.

«Жители Зари настойчиво просят решить вопрос с общественным транспортом! Это очень острая социальная проблема нашего города! Пожалуйста, не переселяйте людей в новые дома в Заре, пока данная проблема не будет решена, ибо тем, кто уже тут живет, и без того тяжело!» - написала Ольга в заключение.

Ее поддержали другие пользователи.

«После 19 часов уехать в Зарю проблематично! Где обещания об улучшении жизни в Заре?», «Транспорт стал ходить очень плохо, 25-ю маршрутку приходится ждать по 30 мин. и больше, люди вопят об этом, толку ноль», - отметили горожане.

Пока официального ответа им не поступило.

Ранее пензенцы пожаловались на работу маршрута № 33. Они вынуждены ждать транспорт по 30-40 минут, замерзая на остановках.

«Это единственный способ добраться на работу и в учебные заведения. И это в морозы, когда идет период простудных заболеваний. После 40-минутного ожидания, даже если и приедет маршрутка, то очень маленькая, в нее не помещаются все желающие. Приходится ждать другую. Бардак! А с пересадкой ехать неудобно или невозможно», - рассказала горожанка.