Часть домов в Терновке оставили без холодной воды

В понедельник, 31 августа, в Пензе отключили воду в части домов в микрорайоне Терновка. Горводоканал сообщил об этом в 10:09.
Отключение потребовалось для проведения ремонтных работ на участке водовода на Ташкентской, 4.
Без ресурса остались:
- ул. Батумская;
- ул. Новоселовка;
- 1-й проезд Терновского;
- ул. Павлика Морозова;
- ул. Ташкентская и проезды;
- ул. Пушкари;
- ул. Ростовская;
- ул. Спортивная;
- ул. Ялтинская;
- Ялтинский проезд;
- ул. Терновского, 97-115.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ, сообщили ресурсники, не уточняя сроки.