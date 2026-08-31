Часть домов в Терновке оставили без холодной воды

Общество

Часть домов в Терновке оставили без холодной воды
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В понедельник, 31 августа, в Пензе отключили воду в части домов в микрорайоне Терновка. Горводоканал сообщил об этом в 10:09.

Отключение потребовалось для проведения ремонтных работ на участке водовода на Ташкентской, 4.

Без ресурса остались:

- ул. Батумская;

- ул. Новоселовка;

- 1-й проезд Терновского;

- ул. Павлика Морозова;

- ул. Ташкентская и проезды;

- ул. Пушкари;

- ул. Ростовская;

- ул. Спортивная;

- ул. Ялтинская;

- Ялтинский проезд;

- ул. Терновского, 97-115.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ, сообщили ресурсники, не уточняя сроки.

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