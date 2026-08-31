Отключение света в Пензе 1 сентября: список адресов

На вторник, 1 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Западная Поляна, Терновка, Райки, Согласие и отдельные дома на улицах Ключевского, Пушкина, Куйбышева.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а, к/н 2640;

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Мебельная, 43, 47, 51, 53, 55-64, 66, 68, 70, 72;

- 3-й Мебельный пр-д, 1, 3-10, 12; 4-й Мебельный пр-д 1-5, 7, 9, 11;

- ул. Осоавиахимовская, 12, 12а, 14, 21/74, 23, 27;

- ул. Пограничная, 32, 34, 36, 40, 42, 42а, 44, 46;

- ул. Терновского, 87, 87а, 89, 89Б, 90;

- ул. Бекешская, 6, 10а, 10Б, 12а, 12Б, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, стр. 24,

- ул. Пушкина, 175, 179;

- ул. Тимирязева, 79Б, 81Б, 83а, 89а, 93Б, 95Б, 95в, 97а.

С 9:00 до 16:30 приостановят электроснабжение домов № 34 на ул. Куйбышева и № 162, 162а на ул. Терновского.

С 13:30 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- Аптекарский пр-д, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19;

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51; 2-й Калужский пр-д, 5-17,

19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33; 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13, 15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17; 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13 (нечетные); 3-й Каменский пр-д, 1-10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31, 33, з/у 1а;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, з/у 37а;

- ул. Омская, 1-16, 18-22;

- ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12;

- 2-я Светлая ул., 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные);

- СНТ «Заря», 1/7, 1/52, 1/65, 2/188, 2/191, 2/193, 3/6, 3/13;

- ул. Согласие (дачи), 1-10, 12-39, 41-47 (нечетные), з/у 49.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.